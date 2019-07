Dopo il nome del presidente della Lazio Claudio Lotito, nell’inchiesta sul mercato delle nomine al Csm spunta anche quello dell’ex allenatore della Roma Claudio Ranieri, amico di Luca Palamara. Secondo quanto riporta ‘La Verità’ alle 21 circa di mercoledì 8 maggio a casa di Agazio Loiero, ex ministro del governo Prodi, sta per iniziare una cena in onore del mister. Tra gli ospiti ci sono anche Palamara, “con moglie e trojan al seguito, e diversi medici, come il cardiologo Franco Romeo. C’è pure l’avvocato Guido Calvi, ex consigliere del Csm ed ex deputato di Pds e Ds, in veste di romanista”, si legge sul quotidiano diretto da Maurizio Belpietro.

