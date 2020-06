Anche Luciano Pavarotti, benché postuma, ha la sua stella sulla Walk of Fame. La Hollywood Chamber of Commerce ha annunciato ieri la lista delle 35 star di cinema, televisione musica e entertainment che riceveranno prossimamente il prestigioso riconoscimento e tra loro c’è anche quella riconosciuta postuma al grande tenore modenese scomparso nel 2007. Questo importante riconoscimento all’eccellenza culturale italiana è il risultato del lavoro di un team di persone che si sono prodigate con impegno per la candidatura, tra di esse Paolo Rossi Pisu di Genoma Films, che nel 2020 si era ugualmente impegnato affinché Lina Wertmuller ricevesse l’Oscar alla Carriera.

Fonte