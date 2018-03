MADRID – Anche la Spagna dice sì al Video Assistant Referee. A partire dalla prossima stagione, infatti, anche la Liga adotterà il Var, decisione che arriva all’indomani del contestatissimo arbitraggio di Mateu Lahoz in Las Palmas-Barcellona . Federcalcio iberica (Rfef) e Lega hanno nominato una task force per l’attuazione del progetto, ufficializzando – in attesa dell’ok dell’Ifab – che la squadra che lavorerà per l’avvio della videoassistenza in campionato sarà composta da Carlos Velasco Carballo (direttore del progetto e istruttore arbitrale), Sergio Sanchez Castaner (direttore tecnologico e della televisione) e Carlos Clos Gomez (capo dell’istruzione arbitrale).



VIA SUBITO A FASE DI FORMAZIONE ONLINE, FORNITORE MEDIAPRO – Gli arbitri e gli assistenti della Liga inizieranno il training per utilizzare il sistema di riproduzione video da subito, cominciando già oggi la fase off line di formazione tecnica, che include lo studio del protocollo del Var , pratiche al simulatore e realizzazione di allenamenti video attraverso partite ‘offline’, quindi senza connessione né comunicazione alcuna con il campo di calcio e l’arbitro in campo in questa fase iniziale: un modo per testare il sistema in vista dell’esordio nella Liga 2018-2019. Il fornitore tecnologico scelto sarà MediaPro, la stessa società che ha da poco acquistato i diritti tv della Serie A, mentre il Centro operativo è stato individuato all’interno del campus della federazione a Las Rozas, vicino a Madrid.