Può essere un cavaliere particolarmente esigente o la separazione dal proprio gruppo sociale o ancora l’apparizione di qualcosa di nuovo nell’ambiente. Succede così che anche i cavalli (nel loro piccolo) si stressano e che per calmarsi (al pari di noi umani) mettono in atto particolari comportamenti. Si potrebbe sintetizzare in questo modo quanto emerge da un recentissimo studio pubblicato sulla rivista ‘Scientific Reports’ e realizzato da una équipe di veterinari ed etologi composta da Paolo Baragli, Claudio Sighieri (Dipartimento di Scienze Veterinarie) ed Elisabetta Palagi (Dipartimento di Biologia) dell’Università di Pisa e da Chiara Scopa del Centro di Referenza Nazionale per gli Interventi Assistiti con gli Animali (direttore Luca Farina), Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie, Legnaro, Padova.

