SENTIRSI malinconici dopo l’attività sessuale è una condizione che viene spesso riportata dalle donne, ma un nuovo studio rivela che la sensazione può essere vissuta anche dagli uomini. La Disforia postcoitale (DPC) è il termine usato per descrivere il sentimento di tristezza, l’irritabilità, l’ansia e/o le lacrime dopo la sessualità. Recentemente i ricercatori della Queensland University of Technology hanno condotto un sondaggio internazionale online che ha coinvolto 1.208 uomini provenienti da Australia, Nuova Zelanda, Regno Unito, Stati Uniti, Russia e Germania. Lo studio, pubblicato sul Journal of Sex&Marital Therapy, ha rivelato che il 41% dei partecipanti ha avuto esperienza di DPC nelle quattro settimane precedenti l’indagine, mentre il quattro per cento ha riferito di sperimentare la DPC in modo regolare.

I sentimenti dopo il sesso riportati da chi soffre di DPC variavano da: “Non voglio essere toccato e voglio essere lasciato solo” a “Mi sento insoddisfatto, infastidito ” oppure “Tutto quello che voglio è partire e non pensare a quello a cui ho partecipato”. Alcuni hanno anche riferito di sentirsi “senza emozioni e vuoti”, in netta contrapposizione con quegli uomini che sperimentano sentimenti positivi postcoitali come la soddisfazione e la vicinanza al loro partner. I risultati indicano aspetti inesplorati per quanto riguarda l’esperienza sessuale maschile. Mentre molto si è detto sulla fase dell’eccitazione e dell’orgasmo, l’esperienza della fase di risoluzione rimane un po’ misteriosa ed è quindi poco compresa. Altrettanto poco sappiamo su quella del desiderio maschile e solo ultimamente si stanno approfondendo gli studi , uscendo dagli stereotipi tradizionali che vogliono l’uomo sempre desideroso. Si ritiene in genere che, immediatamente dopo l’attività sessuale consensuale, uomini e donne provino una serie di emozioni positive, tra cui la soddisfazione e il rilassamento, ma questi studi più recenti ci forniscono una realtà diversa pur in assenza di ipotesi precise su questa manifestazione.

Si può pensare che le ragioni siano multifattoriali, includendo sia fattori biologici che psicologici, tra cui la suscettibilità genetica, possibili fattori ormonali e, potenzialmente, fattori psicologici che non comprendiamo ancora bene in questo momento e che richiedono un maggiore approfondimento clinico. La Disforia post coitale può avere effetti negativi sulla soddisfazione generale delle coppie: parlare, baciare e coccolare dopo l’attività sessuale è stato individuato come un fattore che aumenta il senso di intimità e di unione dei partner. La mancanza di questo per via dei sentimenti negativi sperimentati da chi soffre di DPC può contribuire al disagio e al conflitto all’interno della relazione e avere un impatto sul funzionamento sessuale e della relazione.

*Psicoterapeuta e sessuologa presso l’Istituto di Sessuologia Clinica di Roma, Presidente della Federazione Italiana di Sessuologia Scientifica