Il presepe napoletano dà il benvenuto a Rino Gattuso, pronto a diventare il nuovo allenatore del Napoli dopo l’esonero di Carlo Ancelotti la scorsa notte dopo la vittoria 4-0 contro i belgi del Genk in Champions League. Genny Di Virgilio, dell’omonima bottega di San Gregorio Armeno, la “via dei presepi” nel cuore del centro antico di Napoli in questi giorni pre-natalizi letteralmente invasa da napoletani e turisti, ha già realizzato una statuina che raffigura Gattuso in giacca e stemma del Napoli sul petto. Una sorta di augurio di buon lavoro per l’ex giocatore e allenatore del Milan in attesa dell’ufficialità del nuovo incarico sulla panchina azzurra.

