NAPOLI – Il Napoli si rialza dopo la sconfitta interna col Napoli, ma lo fa soffrendo un po’ troppo nella ripresa. Carlo Ancelotti si dice soddisfatto della vittoria sul Brescia per 2-1, ma bacchetta i suoi: “La sofferenza in queste partite è normale, se non la chiudi e poi subisci gol si può terminare la partita con un po’ di apprensione. C’era molto caldo, per entrambe le squadre è stato uno sforzo notevole. Sono comunque soddisfatto. Negli ultimi dieci minuti ci siamo schierati con cinque centrocampisti per chiudere le fasce”.

“Insigne e Milik a riposo per la Champions”

Il tecnico dei partenopei si concentra anche sulla prestazione dei singoli: “Di Lorenzo è una piacevole sorpresa per me, un giocatore molto duttile, uno a cui non devi spiegare troppo le cose. Llorente può giocare sia con Milik, che con Mertens, che con Lozano. Nel primo tempo ha fatto bene il suo lavoro, ho inserito Elmas al suo posto e non un attaccante, perché la squadra era stanca – spiega l’allenatore emiliano ai microfoni di Dazn – quindi ho voluto schierare un centrocampista in più per avere maggiore intensità in mezzo al campo. Insigne e Milik così si sono riposati per la Champions”.

“Inter-Juve? Mi preoccupa il Toro”

Infine una battuta sull’imminente derby d’Italia Inter-Juventus tra le due squadre che precedono gli azzurri in classifica: “Se mi andrebbe bene un pareggio? Onestamente sono più preoccupato a pensare al nostro match contro il Torino”, conclude Ancelotti.

Mertens a un solo centro da Maradona

Dries Mertens, protagonista del primo gol azzurro, oggi ha sfiorato più volte la doppietta che gli avrebbe permesso di raggiungere Diego Armando Maradona tra i goleador all time del Napoli (con 114 centri è a una sola rete dall’ex Pibe de oro). “Ci ho pensato a lungo durante la partita e sono deluso perché’ sulla grande palla di Allan la mia intenzione era quella di metterla sul primo palo, sarebbe stato un gol importante per me”. Il belga, però, ammonisce: “Il Napoli ha saputo soffrire, ma non dovrebbe succedere. Oggi non dovevamo prendere gol, per fortuna non abbiamo subito il secondo. Non si può soffrire così. Abbiamo corso un po’ all’indietro e non in avanti nella ripresa, nel primo invece abbiamo giocato bene”.





