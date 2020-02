A due mesi dall’esonero dal Napoli e dall’inizio della nuova avventura in Premier League, Carlo Ancelotti torna sul travagliato inizio di stagione vissuto in Campania. “Rigenerato dall’Inghilterra? Non avevo bisogno di essere rigenerato. Stavo bene anche a Napoli. Direi che andare via è stata una scelta giusta – ha spiegato il tecnico dell’Everton a Radio Anch’io Sport su Radio1 -, vado meglio io e va meglio anche il Napoli. Sono contento che si sia ripreso e basta. Ho conosciuto tante persone e sono felice. Napoli è sempre lì che mi aspetta per le vacanze”.

“Sarri? Difficile chiedergli di più”

“Credo che Sarri il suo lavoro lo stia facendo. Di più è difficile chiedergli”. Ancelotti difende il tecnico della Juventus, molto criticato nelle ultime settimane nonostante il primo posto in classifica. “Il fatto di essere amati dai tifosi è relativo, sono dettagli nella vita di un tecnico. Vedremo cosa farà in Champions”.

“La Lazio può fare la sorpresa”

Dopo la vittoria nel big match contro l’Inter, la Lazio è a -1 dalla Juventus e continua a inseguire il sogno scudetto. Un’impresa possibile, a detta di Ancelotti: “Credo che rispetto alla Lazio che vinse la scudetto nel 2000 sia qualitativamente meno forte, ma hanno il vantaggio di conoscersi bene e giocare insieme da tanto. Inzaghi può inoltre contare su un Immobile in stato di grazia. Credo che potrebbe davvero essere una sorpresa”.

“Var ha risolto problemi, ma c’è da migliorare”

“Io credo si debba continuare così, il Var ha risolto tanti problemi, anche se qualcosa da migliorare c’è ancora. Rimane il dubbio su chi decide tra arbitro e Var. In Inghilterra fanno una cosa interessante: decide il Var e secondo me è sbagliato, io non sono d’accordo”. Il tecnico dell’Everton ha detto la sua sulle polemiche che hanno infuriato recentemente sul ruolo della tecnologia e sulla proposta del presidente della Federcalcio Gravina di sperimentare il challenge dando la possibilità alle panchine di chiamare l’arbitro al monitor. “Non so cosa dire, perché un allenatore dovrebbe avere un altro assistente. Bisognerebbe stare attenti al suo utilizzo. Non sono convintissimo”, conclude Ancelotti.







