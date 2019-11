Anastacia è entrata nel cast del musical We Will Rock You, lo spettacolo ispirato alla musica dei Queen.

Nuova carriera per Anastacia: la cantante di Chicago si dà al musical. Dopo una vita trascorsa sui palchi di tutto il mondo, l’amata cantautrice di Sick and Tired ha deciso di tentare una nuova avventura e a breve farà il suo debutto in We Will Rock You, lo spettacolo teatrale incentrato sulle musiche dei Queen.

L’esordio avverrà il 6 dicembre all’Afas Live di Amsterdam. Lo spettacolo, nato in Italia e con un cast prevalentemente italiano, non dovrebbe però arrivare nei nostri teatri. Per il momento è previsto solo un biennio di date nei Paesi Bassi.

We Will Rock You accoglie Anastacia

Spiega all’Ansa Massimo Romeo Piparo, regista e produttore dello spettacolo che vanta un libretto scritto da Ben Elton: “Sono 19 anni che avevo puntato We Will Rock You, dalla prima volta che l’ho visto in scena al Palladium di Londra. Al tempo, però, avere i diritti sembrava molto complicato, per non parlare di tradurlo in italiano“.

Da allora le cose però sono cambiate, e adesso il successo è tale da essere arrivati a inserire nel progetto anche una vera superstar. Anastacia reciterà nei panni di Killer Queen, la spietata comandante della Global Soft, la società che dà la caccia ai Bohemians.



Anastacia

Anastacia in We Will Rock You

Anastacia Lyn Newkirk, 51 anni lo scorso 17 settembre, volta dunque pagina, cominciando una nuova carriera irta di difficoltà ma anche molto, molto stimolante.

Spiega l’artista: “Ho fatto Anastacia per un’intera carriera. Oggi, a interpretare un ruolo in un musical, sono emozionata come una debuttante. Ma non poteva capitare opportunità migliore. Ho avuto l’onore di cantare con Brian May e Roger Taylor e il loro è il miglior rock di sempre“.

Di seguito un video di Anastacia che canta We Are the Champions: