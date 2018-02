Prezzo: EUR 22,99 - EUR 17,99





Descriptions: 1.Dad series pocket watch is the best gift for your love, seniority or yourself. 2.Elegant design with precise quartz movement. 3.Retro watch case brings you back to your memory in youth. 4.Removable chain with a clip at the end. Specification (1 cm=10 mm=0.394 inch) (approximate) Case diameter: 4.8cm approx. Case thickness: 1.0cm approx.(cover included) Case Material: Copper Chain Length: 36cm approx. (hook included) Chain Material: Alloy Package Includes: -1 x “Dad series” WatchREGALO DELLA FESTA: l’orologio da polso per Uomo; con Fashion Aspetto; Ideato per i ragazzi e ragazze; Serve come buon regalo per il compleanno o Festa.

Squisito: Movimento dfalta qualita garantisce la precisione del tempo; Materiale di involucro e duro e resistente; Morbido di fascia di orologio;

Servizio Eccellente: Fulfilled da Amazon con trasporto veloce.