Prezzo: EUR 29,99



Descrizione:

1 L’orologio è adatto per gli uomini. A volte è adatto anche alle donne.

2 L’orologio è un orologio da abito di moda. È adatto per le occasioni formali, aziendali, di vacanze, di palla o altre occasioni occasionali.

3 Il movimento dell’orologio è meccanico. Ma è ancora abbastanza preciso per l’uso quotidiano.

4 L’orologio è adatto anche per un regalo come business, vacanze, laurea, matrimonio e così via.

Suggerimenti:

1 Si prega di notare che il livello di resistenza all’acqua dell’orologio è adatto solo per il lavaggio a mano. (temperatura dell’acqua: circa 20 gradi centigradi) Non è adatto per la doccia o il nuoto. Per maggiori dettagli sulla resistenza all’acqua 3 ATM, si prega di google.

2 L’orologio è facile da usare. Puoi semplicemente regolare l’ora con la manopola.

3 Il colore (argento, blu, nero, oro rosa, rosso) dell’orologio reale potrebbe essere leggermente diverso dalle immagini.

4 Per orologio meccanico (a carica automatica oa carica manuale), ricordarsi di avvolgerlo prima dell’uso. Si prega di tenerlo lontano dai magneti.

REGALO DELLA FESTA: l’orologio da polso per Uomo; con Fashion Aspetto; Ideato per i ragazzi e ragazze; Serve come buon regalo per il compleanno o Festa.

Squisito: Movimento dfalta qualita garantisce la precisione del tempo; Materiale di involucro e duro e resistente; Morbido di fascia di orologio;

Servizio Eccellente: Fulfilled da Amazon con trasporto veloce.