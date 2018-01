Prezzo: EUR 19,99





Caratteristiche principali: 1. Orologio al quarzo Orkins autentico al 100%. 2. MiyotaTM(Orologio Citizen co.,Ltd.) Movimento interno 2015. 3. Cinturino in pelle di alta qualità. 4. Cassa in acciaio inossidabile. 5. Display con data. 6. Garanzia internazionale di 12 mesi Descrizioni (approssimative): Diametro cassa: 1.65″ (4.2cm) appross. Spessore cassa: 0.49″ (1.25cm) appross. Materiale cassa: Acciaio inossidabile Lunghezza: 9.65″ (24.5cm) appross. (fibbia non inclusa). Lunghezza cinturino: 7.87″ (20cm).appross. Materiale cinturino: Pelle. Cinturino regolabile: No. Descrizione del movimento: Tempo Standard: Tipo di quarzo: Cristallo al quarzo tipo diapason Frequenza: 32,768Hz Accuratezza: ±20 secondi / consumati sotto circostanze normali Batteria: Tipo di batteria: Ossido di argento SR626SW o equivalente Altri: Sistema di azionamento: Motore passo a due poli Gioiello: Nessun gioiello Meccanismi supplementari Cambio data rapido girando la corona La lancetta piccola si ferma alla posizione opzionale Meccanismo di reset con cellula a risparmio energetico Dispositivo di compensazione sovraccarico Controllo di frequenza digitale per regolazione tempo La confezione include: – 1x Orologio Orkina autenticoREGALO DELLA FESTA: l’orologio da polso per Uomo; con Fashion Aspetto; Ideato per i ragazzi e ragazze; Serve come buon regalo per il compleanno o Festa.

Squisito: Movimento Al Quarzo, Movimento dfalta qualita garantisce la precisione del tempo; Materiale di involucro e duro e resistente; Morbido di fascia di orologio;

Servizio Eccellente: Fulfilled da Amazon con trasporto veloce.