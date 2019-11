Gli ammutinati del Napoli rischiano sanzioni pecuniarie fino al 25% dello stipendio lordo mensile. Lo ha spiegato l’avvocato Pierfilippo Capello, intervenuto in collegamento telefonico a ‘Sky Sport24’. Secondo Capello il datore di lavoro, il presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis, ha davanti a sé due opzioni. La prima prevede l’applicazione di una multa equivalente al 5% dello stipendio mensile del giocatore. Si tratta di una sanzione comminata in automatico, contro la quale il calciatore può presentare ricorso. La seconda prevede che il club si attivi davanti al collegio arbitrale, chiedendo una multa che può arrivare fino al 25% dello stipendio lordo mensile (pari al 50% dello stipendio netto). Secondo Capello quest’ultima opzione è però difficilmente percorribile per la complessità dell’azione legale, da rivolgere a tutti i singoli giocatori della rosa (non è possibile attivare un’azione legale collettiva).

Fonte