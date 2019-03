“Ninù, ti sei salvato quella sera e non ti salvi più. Portami i soldi. Ti vengono a prendere fino nell’ostia divina e non mi dire più che ci sono i bambini in mezzo perché ammazzo pure, pure la moglie, vedi…”. E’ l’intercettazione choc del boss mafioso Antonio Massimino, arrestato oggi dalla Dia, mentre parla con Antonino Mangione che gli è debitore di una somma di denaro. Massimino, come ripetuto oggi più volte dagli investigatori, è un “personaggio veramente aggressivo, capace di ogni nefandezza. La sua bassezza umana e il suo cinismo arriva pure a coinvolgere bambini, pur di conseguire i suoi propositi”, dicono. E la conferma arriva da una intercettazioni tra Massimino a Mangione. “Mi hai rotto la min…, tu e tutto Raffadali, mi hai capito? … vedi quello che min… devi fare – dice Massimino al suo interlocutore -quattro cornuti che siete”.

Fonte