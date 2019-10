“Sto bene, ma il triste pomeriggio mi ha lasciato qualche ammaccatura al torace. Sono bloccato a casa”. Così in un post su Facebook il consigliere capitolino e deputato di Leu Stefano Fassina, rimasto ferito durante gli scontri al presidio per ‘Roma Metropolitane‘ davanti alla sede sulla Tuscolana, condividendo il messaggio inviato al presidio per i lavoratori in Piazza del Campidoglio. “Carissime compagne e compagni, mi dispiace non essere lì con voi”. Martedì “i diritti di lavoratrici e lavoratori sono stati calpestati. L’arroganza dell’Assessore al Bilancio e alle Partecipate del Comune di Roma è inaccettabile. Chi ha responsabilità di governo deve sempre cercare il dialogo, in particolare quando il dialogo è invocato dai lavoratori”. Quanto accaduto “è inammissibile in un Paese democratico. La Ministra Lamorgese ha disposto un’indagine interna. Speriamo si concluda al più presto e accerti i responsabili di fatti che non si devono più ripetere”.

