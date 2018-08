SIAMO abituati a pensare che le ragazze siano più unite tra di loro e formino gruppi chiusi di amiche in cui si scambiano confidenze e segreti. I ragazzi, abbiamo creduto sino ad ora, sono più solitari o al massimo si scelgono un amico. E, invece, un nuovo studio condotto dalla London School of Hygiene and Tropical Medicine (LSHTM) in collaborazione con l’Università di Cambridge, e pubblicato sulla rivista scientifica PlosOne, contraddice questo stereotipo. Sembrerebbe, infatti, che le ragazze siano più vulnerabili e facili a cambiare amicizie, mentre i maschi sarebbero più propensi a restare con gli stessi amici nell’arco di sei mesi.

• LO STUDIO E L’IMPATTO SULLE MALATTIE INFETTIVE

Incuriosisce il fatto che questo studio sulla propensione alla socializzazione sia stato condotto da ricercatori che si occupano di igiene e malattie tropicali. Qual è il nesso? In effetti, i ricercatori hanno analizzato i modelli di socializzazione dei giovani per poter meglio comprendere i meccanismi attraverso cui si diffondono le malattie infettive e di conseguenza pianificare le vaccinazioni. Così, per un periodo di sette anni, i ricercatori hanno chiesto a 460 studenti di quattro scuole secondarie del Regno Unito di nominare i sei bambini con cui hanno trascorso la maggior parte del tempo ogni giorno nell’arco di sei mesi. “Questo studio – ha spiegato Adam Kucharski, autore principale dell’indagine – ha mostrato qualcosa che va contro tutti gli stereotipi e cioè che i ragazzi sanno fare squadra come e forse più delle ragazze. Si tratta di un’interessante intuizione sociale che è utile anche nello studio epidemiologico delle malattie infettive come l’influenza e il morbillo che possono diffondersi rapidamente, in particolare tra i bambini”.



• RAGAZZE PIU’ VOLUBILI, RAGAZZI PIU’ FEDELI

Un altro aspetto interessante che emerge dallo studio riguarda la fedeltà all’amicizia. “Abbiamo osservato – ha spiegato la psicologa Terri Apter – che le amicizie dei maschi sono più stabili mentre quelle delle ragazze sono volubili. Probabilmente perché le femmine sentono di più la pressione sociale che le spinge ad avere delle amicizie ‘di circostanza’ anche con coetanee con le quali non hanno alcun legame sincero mentre i maschi sono più spontanei”.