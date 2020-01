Ad Amici 19 ci si prepara al serale. “Sono la persona più felice del mondo” dice a caldo Nyv in un video, condiviso sull’account Twitter del programma, in cui indossa la maglia verde. “Ce l’ho fatta” e si lascia andare a un urlo di giubilo. Non passano la prova Skioffi e Ayoub, mentre a sorpresa entra in studio il nuovo ballerino Nikolai che entra a far parte della scuola. Tutta la puntata è stata caratterizzata, però, da liti e tensioni. In un video mostrano a Giulia i commenti poco carini di alcuni suoi compagni che cercano in tutti i modi di discolparsi. Lei non la prende bene, ma l’unica a scusarsi è Gaia. “Scusami se ti ho ferito” dice anche se nega di aver mai parlato alle sue spalle.

