Amici Vip debutterà in autunno fra Temptation Island Vip ed il Grande Fratello Vip e – al contrario degli altri due reality – punterà tutto sul talento, dato che chiamerà nel cast ex concorrenti del programma che dovranno cimentarsi in discipline e prove artistiche al di fuori della loro portata.

Sulla carta è una sorta di Reality Circus misto ad Operazione Trionfo (e se non vi ricordate questi reality è perché sono stati entrambi chiusi in anticipo a causa dei bassi ascolti), ma quello che fa davvero confondere sono i primi nomi dei concorrenti trapelati sul settimanale Spy.

Come sapevamo, infatti, il cast di Amici Vip sarebbe dovuto essere composto da ex concorrenti di Amici che si sarebbero cimentati in altre discipline. Eppure qualcosa nel corso delle settimane sembrerebbe essere cambiato e gli autori avrebbero aperto a tutti gli artisti la possibilità di partecipare. Ballerini, cantanti, attori e chi più ne ha più ne metta.

I primi nomi trapelati che avrebbero sostenuto il provino di Amici Vip e sarebbero ad un passo dalla firma finale sarebbero – secondo il settimanale Spy – il cantante Marco Carta (che a settembre sarà processato in concorso di furto aggravato), il coreografo Gianni Sperti e l’attore Paolo Conticini.

Sulla carta nessuno sentiva il bisogno di un Amici Vip, ma se nel cast c’è Gianni Sperti che balla voglio assolutamente 12 puntate.