La Fascino di Maria De Filippi non si ferma mai e dopo aver chiuso le registrazioni di Temptation Island (che è attualmente in onda con Filippo Bisciglia), sta progettando quelle di altri tre programmi che torneranno regolarmente dalla prossima stagione televisiva: Temptation Island Vip, Uomini e Donne e Tu Si Que Vales.

Se l’edizione con le celebrità di Temptation Island è tutt’ora senza conduzione (per questo motivo Filippo Bisciglia potrebbe fare il bis), a Tu Si Que Vales arriverà Diana Del Bufalo, mentre a Uomini e Donne resterà fedele Maria De Filippi. Il Trono Gay, al momento, non sembrerebbe però esserci.

Fra le nuove produzioni ricordiamo Amici Vip, spin off del più famoso Amici, che vedrà tornare in gara vecchi concorrenti. La modalità del programma è ancora da chiarire (hanno parlato di ex concorrenti che hanno scoperto un nuovo talento al di là di quello per cui sono entrati nella scuola) e l’unica certezza è che non avrà come conduttrice Maria De Filippi. Al timone dello show potrebbe infatti arrivare Michelle Hunziker, come annunciato da Blogo.

Con Ilary Blasi impegnata a Giochi Senza Frontiere, Alessia Marcuzzi a L’Isola dei Famosi e Alfonso Signorini al Grande Fratello Vip, Michelle Hunziker potrebbe arrivare ad Amici Vip, dopo aver chiuso la prima edizione di All Together Now.

Michelle Hunziker ad Amici Vip, una scelta giusta?