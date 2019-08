Amici Vip debutterà su Canale Cinque non appena terminerà Temptation Island Vip e nel cast potremmo trovare Laura Torrisi, Pamela Camassa e Joe Bastianich. Ci sarebbe dovuta essere anche Marisa Laurito, ma alla fine ha declinato l’offerta. Un altro nome papabile è quello di Cristian Imparato che proprio su Instagram ha risposto alla domanda diretta di un fan: “Parteciperai ad Amici Vip?“. La sua risposta è stata misteriosa, lasciando intendere una possibile trattativa: “Chi lo sa...”

In caso affermativo questo Amici Vip per Cristian Imparato sarebbe la terza esperienza televisiva in contesti di talent / reality show dopo Io Canto ed il Grande Fratello di Barbara d’Urso, dove ha dato il meglio di sé.



E se la Torrisi, la Camassa e Bastianich potrebbero essere dentro, Marco Carta, Gianni Sperti, Valerio Pino e Paolo Conticini non faranno parte del cast, come specificato dall’addetta stampa di Maria De Filippi, Betty Soldati.

In giuria al momento ci sarebbero Giuliano Peparini e Mauro Coruzzi che ha lasciato Italia Sì per tornare in Mediaset. Alla conduzione, invece, la confermata Michelle Hunziker (anche se la prima puntata sarà condotta da Maria De Filippi). Come succedeva ad Amici fino a qualche edizione fa, tutte le puntate saranno registrate e mandate in differita.