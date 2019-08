Manca sempre meno al debutto in prima serata di Amici Vip, il nuovo talent show di Canale Cinque che condurrà Michelle Hunziker ed il cast è tutt’ora top secret. Un mese fa il settimanale Spy aveva parlato di Marco Carta, Gianni Sperti e Paolo Conticini (immediatamente smentiti dall’addetta stampa di Maria De Filippi), mentre ora è il settimanale Chi a svelare un altro nome (questo, al momento, non è stato smentito): si tratta di Joe Bastianich, imprenditore noto ai più per esser stato uno dei giudici di MasterChef.

Joe, infatti, oltre ad essere un ristoratore è anche un musicista e la prossima stagione televisiva lo vedremo come giudice di Italia’s Got Talent al fianco di Frank Matano, Federica Pellegrini e Mara Maionchi.

Riuscirà ipoteticamente a partecipare sia ad Amici Vip che ad Italia’s Got Talent? Perché nonostante Italia’s Got Talent torni nel 2020, i provini saranno registrati nei prossimi mesi autunnali, proprio quando Amici Vip andrà in onda.

