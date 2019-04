Dopo Rudy Zerbi e Alessandra Celentano, adesso anche Veronica Peparini ha risposto alla proposta di Loredana Bertè di rivoluzionare il regolamento di Amici 18 e dare più spazio al televoto del pubblico.

“Io non credo proprio di volermi accaparrare nessun consenso del pubblico quando, seguendo il mio gusto personale, preferisco Jefeo. Trovo che lui riesca ad arrivare facilmente: è diretto nei suoi pezzi e c’e’ sempre un effetto sorpresa quando si esibisce. – ha continuato Veronica Peparini – Lo trovo presente sul palco e la sua voce mi piace con o senza autotune. Di Ludovica posso dire: una bravissima cantante con grande estensione vocale e tecnica ma personalmente l’ho sempre trovata un po’ fredda e con poca presenza scenica. Questo vale per il canto come per il ballo dove non sempre un’ottima tecnica o linee perfette sono sinonimo dell’essere un artista. Amici è un Talent e come tale qualcuno esce ogni puntata. Io sono chiamata a giudicare e nel farlo porto avanti chi mi ha convinto di più fino a quel momento.

Parlando della proposta di Loredana poi, nessun problema nel far giudicare al televoto: non bisogna essere per forza degli esperti per giudicare chi si preferisce, io stessa nel giudicare il canto lo faccio come fossi una persona del pubblico facendomi guidare dal gusto personale e non da competenze tecniche che non ho. Non mi trovo però d’accordo su due cose: non trovo sensato non fare esibire Jefeo. Loredana Berté ritiene che il pubblico sappia riconoscere la qualità, che paura ha nel fare giudicare Jefeo dal televoto? E che senso ha mettere a rischio Alberto andando contro il suo stesso pensiero? #amici18″.