Era il 2004 quando Jonathan Kashanian trionfò a furor di popolo nella quinta edizione del Grande Fratello di Barbara d’Urso ed in pochi sanno che deve questa vittoria a Maria De Filippi, che l’anno prima l’aveva scartato ad Amici. Fosse entrato nella scuola più spiata d’Italia come voleva, infatti, non sarebbe mai stato arruolato per il Grande Fratello.

A raccontare il curioso aneddoto è stato proprio Jonathan fra le pagine del settimanale Oggi.

“Tentati, all’insaputa dei miei genitori, di entrare nella scuola di Amici. Volevo dimostrare al mondo di saper cantare. Eravamo in migliaia fuori dagli studi televisivi, poi diventavamo sempre meno”.

A decretare la sua uscita è stata Maria De Filippi in persona.

“Beppe Vesicchio ne scelse soltanto 20 e di quei 20 Maria De Filippi ne scelse soltanto 12. 8 furano scartati e tra loro c’ero anche io. Non ci rimasi malissimo. Era solo una piccola utopia di gioventù. Tornato a casa confidai tutto a mamma”.

Immagino così Maria De Filippi dopo aver ascoltato Jonathan Kashanian cantare durante il provino di Amici.