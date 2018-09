Sta per tornare Amici di Maria De Filippi e 361 Magazine di Alfonso Signorini parla di grandi novità. Secondo il noto sito, la nuova edizione del talent di Kween Mary avrà meno insegnanti e il serale (se ci sarà), non sarà trasmesso il sabato sera. Stando a quello che si legge su 361 Magazine i vertici Mediaset non sono certi se lasciare Amici solo nella fascia pomeridiana o far tornare anche il serale.

“Quest’anno tra i tanti cambiamenti in palinsesto è stato investito da un’ondata di novità anche uno dei pilastri di Canale 5: Amici. Il serale del talent di Maria De Filippi, infatti, con tutta probabilità non sarà trasmesso il sabato sera. Ai vertici di Mediaset ancora si deve decretare se lasciarlo solo nella fascia pomeridiana o inserirlo nel palinsesto serale in un altro giorno. Voci di corridoio sostengono anche che saranno ridotti i coach. Non ci resta che aspettare la conferenza stampa della diciottesima edizione del talent più longevo della televisione italiana…”

Solitamente 361 Magazine è attendibile, però mi pare assurdo che il serale di Amici sia in forse. Per quanto calati, gli ascolti dell’ultima edizione del programma mariano non sono stati pessimi e insieme a Uomini e Donne, C’è Posta Per Te, Domenica Live, Forum, Striscia la Notizia e Pomeriggio 5, il talent di Canale 5 con il suo serale è uno dei pilastri di Mediaset.

Sarei felice invece se il serale venisse spostato, visto che – come ha detto anche la De Filippi – la messa in onda nel fine settimana può solo penalizzare lo show.

