Durante la semifinale di Amici Speciali Maria De Filippi ha svelato come è stato il suo primo approccio con Michele Bravi in merito alla sua nuova trasmissione che sta andando in onda su Canale 5.

“Ci siamo sentiti su Whatsapp, mi hai scritto in punta di piedi. Era un messaggio molto educato, della serie ‘Se mi tendi la mano, sono contento’. Poi ci siamo incontrati, abbiamo parlato di questo silenzio che è durato tanto, della tua paura delle telecamere, del confronto con il pubblico, della paura di cantare le canzoni e sentirsi dire cose che non si vogliono sentire. A me sembra che questo mostro del silenzio lo hai affrontato”.

Il cantante de La Vita Breve dei Coriandoli si è commosso ed ha ringraziato Kween Mary per avergli chiesto semplicemente di cantare.

“Non amo molto parlare del silenzio in cui mi ero chiuso. Se io penso a me l’anno scorso, in questo preciso giorno, c’era solo il silenzio. Tu sei stata la prima persona che mi ha chiesto di cantare quando tutti mi dicevano ‘come stai?’. I miei colleghi mi hanno aiutato tanto a tornare qua sopra. Io adesso riesco a rispondere alla domanda ‘come sto’. La prima volta che senti un silenzio che si rompe o è un rumore o è una melodia”.

La chiacchierata tra Maria e Michele è stata uno dei momenti più belli della serata.

Michele Bravi e Maria De Filippi: il video.

“La prima volta che senti un silenzio che si rompe o è un rumore o è una melodia…”Michele Bravi ❤ #AmiciSpeciali pic.twitter.com/7OLNYY89Db — Amici Ufficiale (@AmiciUfficiale) May 29, 2020

“Sei stata la prima persona che mi ha chiesto di cantare quando tutti gli altri insistevano a chiedermi come stavo.” Non smetterò mai di ringraziare Maria De Filippi per aver riportato in tv l’arte di Michele Bravi.#AmiciSpecialipic.twitter.com/6loa2AlBCJ — mari (@amaricord) May 29, 2020