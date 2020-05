Dopo settimane di rumor Maria De Filippi ha confermato l’arrivo di Amici Speciali e Tv Sorrisi e Canzoni ha rivelato che il nuovo show di Canale 5 andrà in onda per 4 puntate a partire dal prossimo 22 maggio. Il direttore artistico sarà Giuliano Peparini e in giuria ritroveremo Vanessa Incontrata (è stata lei a dichiararlo qualche giorno fa).

Al programma di Queen Mary parteciperanno anche tre network radiofonici (RDS, Radio Italia e RTL.102.5), ma Davide Maggio ha notato che non ci sarà nessuna delle radio che appartengono a Radio Mediaset. Mancheranno quindi R101, Radio 105, Virgin Radio, Radio Subasio e Radio Monte Carlo.

Betty Soldati ha fatto sapere che l’invito è stato fatto, ma che sono state le radio a rifiutarlo.

“Precisazione: abbiamo invitato le radio con i ranking più alti tra cui Radio Deejay e Radio 105. Sono loro che hanno declinato l’invito“

Poco importa di quali radio ci saranno, b!tches pensiamo che dal 22 maggio avremo le coreografie di Gabriele Esposito e Umberto…



Amici Speciali, il cast.

Gaia Gozzi (cantante e vincitrice di Amici 19), Alessio Gaudino (ballerino), Giordana Angi (cantante), Irama (cantante) Umberto Gaudino (ballerino) e la band The Kolors. Ci saranno anche Random (cantante), Michele Bravi (cantante), Andreas Muller (ballerino), Javier Rojas (vincitore del circuito ballo dell’ultima edizione di Amici), Alberto Urso (cantante), Gabriele Esposito (ballerino).

