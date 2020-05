Maria De Filippi è in pieno mood ‘I’m gonna give the gays everything they want’. Ieri è andata in onda la prima puntata di Amici Speciali, ammetto che avevo molti dubbi su questa nuova costola dello storico talent show di Mediaset e invece ho passato una piacevole serata davanti alla tv. Musica pop, il ciclone Ferilli e la simpatia di Panariello e Scotti hanno fatto da cornice all’elemento più importante: i manzi. Se Gabriele Esposito ha messo in mostra la mercanzia sulle note di Toy Soldier di Santa Britney Spears, Andreas Muller (circondato da bellocci in intimo) ci ha portato in un hammam, con tanto di Haunted di Beyoncé in sottofondo.

Come ciliegina sulla torta all’una di notte hanno mostrato il best of (con le performance di Gabriele e Andreas Muller) usando però come sottofondo musicale Stupid Love di Lady Gaga. Mancavano giusto RuPaul e Michelle Visage in giuria.

Si alza la temperatura sul palco di #AmiciSpeciali con Andreas 🔥 pic.twitter.com/RZTqmfCXEV — Amici Ufficiale (@AmiciUfficiale) May 15, 2020

Andreas Muller balla Hantued: il video dell’esibizione.