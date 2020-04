Elena D’Amario e Alessio La Padula sono fidanzati?

I due ballerini di Amici – secondo il portale IsaeChia.it – sarebbero felicemente (e segretamente) innamorati, dato che ogni indizio confermerebbe questa ipotesi.

Il primo indizio sarebbe un anello, con il quale i due si sarebbero mostrati in più occasioni differenti sui social: perché hanno lo stesso anello rosso? Che sia il segno di un legame affettivo?

Il secondo indizio sarebbe una storia su Instagram pubblicata da entrambi, che recita – come riportato da Il Giornale – così:

“Meriti qualcuno che voglia volerti sul serio. Che ti stringa forte le mani se non trovi le parole, che ti sfiori gli angoli della bocca quando un bacio non sa bastare, che conosca a memoria le tue debolezze e non te le faccia pesare, che accarezzi la tua anima nera e nonostante tutto decida di restare, rischiare, amare”.