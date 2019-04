Amici, gente che va, gente che viene.

A distanza di una settimana dall’annuncio di Loredana Bertè che mancherà una puntata (precisamente sabato 11 maggio) a causa di una data del suo LiBertè Tour, anche Ricky Martin ha dato forfait.

Proprio ieri su Instagram il cantante portoricano ha pubblicato una foto in aereo con scritto ‘quasi a casa’ e oggi – tramite il profilo social della trasmissione – l’annuncio ufficiale: sabato sera non sarà presente in studio.

“Ciao Maria, ciao a tutti, purtroppo non ci sarò per la prossima puntata del serale, ma ci rivedremo alla sesta puntata. Ci vediamo la prossima settimana”.

Ricky Martin tornerà dunque sabato 4 maggio.

Al momento non sappiamo se ci sarà qualcuno a sostituirlo.

.@ricky_martin non sarà presente in puntata questo sabato, la #SquadraBianca sarà danneggiata dalla sua assenza? #Amici18 pic.twitter.com/3gE7R93g3K — Amici Ufficiale (@AmiciUfficiale) 24 aprile 2019