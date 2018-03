Oggi ad Amici alcuni dei ragazzi che sono passati al serale hanno palesato tutto il loro dispiacere per non essere finiti in squadra con i loro amici e fidanzati.

La cosa non è andata giù a Riccardo Marcuzzo, che ha bacchettato gli allievi in questione con un post e un video su Instagram, entrambi rimossi dopo pochi minuti.

Questa volta sono completamente d’accordo con Riki (teste di c a parte), gli unici giustificati nel versare qualche lacrima erano i ragazzi non ammessi al serale.