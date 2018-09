Amici di Maria De Filippi, giunto quest’anno alla diciottesima edizione, cambierà. Se la messa in onda del serale è a rischio, una cosa certa c’è: la conduzione del daytime sarà affidata ad una nuova persona.

Dopo l’addio di Stefano De Martino (che lasciò la co-conduzione per partire per l’Honduras), pare che anche Marcello Sacchetta e Paolo Ciavarro (quest’ultimo entrato in corsa durante il serale) dovranno dire addio.

A rivelare il retroscena è stata Laura Carafoli che si occupa dei palinsesti di Discovery. La donna ha rilasciando un’intervista a Davide Maggio: “Il daytime di Amici tornerà? Sì, torna coi casting in autunno e poi ripartirà col serale. Probabilmente avremo qualche novità nella conduzione, ma siamo in attesa di sapere chi“.

Con la mamma al Grande Fratello Vip, Paolo Ciavarro “perde” il posto di co-conduttore. Chi sarà il nuovo volto del daytime di Amici?