“Siamo in Italia. Da quanto vivi in Italia? Perché non parli italiano?”. Nicolai Gorodisky si guadagna la ‘convocazione’ per il serale di Amici. Il ballerino, però, finisce nel mirino dei social per il tono con cui si rivolge a Timor Steffens, coreografo olandese che nella trasmissione è uno dei prof e dei giudici ufficiali. L’atteggiamento del ballerino è stigmatizzato da telespettatori e utenti che fanno schizzare le tendenze #Amici19 e #Nicolai in vetta ai trend di Twitter. Molti, in particolare, lamentano una disparità di trattamento rispetto a Javier, ballerino spagnolo rimproverato qualche settimana fa per le sue esternazioni.

