Nei mesi scorsi Nicolai è stato accusato di essere un raccomandato e di aver avuto contatti con alcuni membri della produzione di Amici, ben prima di entrare nel cast del talent di Canale 5. Ieri il ballerino durante una live ha risposto a questi attacchi.

“Ho letto pure un altro messaggio che diceva ‘raccomandato da Maria’: lei non mi poteva parlare tanto perché sennò la gente avrebbe pensato che sono raccomandato. Quindi niente, ragazzi, io con tutto il cuore vi dico che avevo deciso all’ultimo momento di fare Amici e, con tutto il rispetto, non conoscevo Amici e non sapevo chi fosse Maria”.

#Amici19

Maria: “ma scusa Nicolai su che base sei sicuro?”

MA NON LO SO FORSE PERCHÉ È UN CAFONE RACCOMANDATO AMICO DELLA PRODUZIONE CHE NONOSTANTE FACCIA ERRORI ED INSULTI TUTTI IN CONTINUAZIONE VOI LO ELOGIATE E LO METTETE PURE IN TESTA A TUTTE LE CLASSIFICHE POSSIBILI MARIA pic.twitter.com/FI48Apv1M3

— (@stanza_309) March 13, 2020