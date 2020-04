Oggi pomeriggio Daniel Cosmic ha umiliato due fan durante una diretta Instagram. In molti sui social hanno scritto che il ragazzo è l’ennesimo prodotto di Amici e che quindi non ci si può stupire del suo comportamento. Proprio in merito a questi commenti è intervenuta Martina Beltrami, la cantante di Amici 19, ha asfaltato il collega con una serie di storie ed ha difeso il talent mariano.

“Sei di uno schifo inammissibile.

E per tutti quelli che scrivono ‘ecco un altro prodotto di Amici’… Amici non crea questo. Amici ti dà modo di farti conoscere, di diffondere la tua arte, ti cresce e ti tratta come fossi un figli. I fan non sono numeri, sono persone. E dedicano il loro tempo per noi, per farci ascoltare da quante più persone possibile. Credevo che il bodyshaming fosse una questione superata, ma a quanto pare le battutine sul fisico (oltretutto a ragazzine che avranno 14 anni e potrebbero veramente farne una malattia) vanno ancora molto di moda e ad alcuni di voi fanno anche ridere”.

Sono d’accordo con Martina, Amici non c’entra proprio nulla con il bodyshaming e lo schifo che ha fatto il rapper nella live con le fan. La cosa grave è che il ragazzo pensava anche di essere stato divertente.