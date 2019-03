Maria De Filippi, dopo diciotto anni, ha deciso di cambiare il regolamento di Amici e di permettere agli allievi che quest’anno non sono riusciti ad accedere al serale di tornare ai provini il prossimo anno per partecipare di nuovo.

Il ritorno fra i banchi di scuola di alcuni concorrenti era già accaduto nel corso di questi anni ma sempre per altri motivi: il cantante Ruben Mendes tornò l’anno successivo perché vinse una sfida per entrare nella scuola ad un paio di settimane dal serale, ragione per cui Maria gli chiese di tornare l’anno successivo.

Altro motivo invece per Andreas Muller, che ha partecipato a due edizioni di Amici perché nella prima fu costretto ad abbandonare a causa di un infortunio.

Insomma, il ritorno dei concorrenti si è già visto in passato ma per cause differenti; quest’anno invece tre allievi ufficiali scartati ad un passo dal serale possono tornare come nulla fosse il prossimo anno (facendo ovviamente il nuovo iter dei provini).

I ragazzi che possono provare a tornare sono il ballerino Miguel Chavez, la cantante Federica Marinari ed il ballerino Federico Milan. Si ripresenteranno ai provini?

maria che offre di ripresentarsi a Miguel, Federico e Federica 😍 ha capito che sono rimasti fuori i ragazzi talentuosi e gli propone di rifare amici (ovviamente l’iter coi casting) #amici18 pic.twitter.com/S6Jz6ipq00 — Chanel (@ChaanelChanel) 18 marzo 2019

Amici 18, ecco il cast del serale

Bianchi (capitanati da Ricky Martin): Mameli, Ludovica, Umberto, Giordana, Alvis, Rafael

Blu (guidati da Vittorio Grigolo): Valentina, Vincenzo, Jefeo, Mowgli, Alberto, Tish