Loredana Bertè sabato sera non sarà presente alla diretta della quarta puntata di Amici di Maria De Filippi e molti siti hanno parlato di “abbandono” dopo le divergenze avute con i professori ed il regolamento.

Ovviamente si tratta di una notizia non veritiera ed a confermarlo è stata la stessa Bertè sulla sua pagina Instagram:

“Volevo rassicurare tutti i miei fans. Non ho alcuna intenzione di ABBANDONARE AMICI….dovrò mancare solo per una puntata a causa del mio LiBerté Tour già in corso ma per il resto mi troverete là su quella sedia tutti i sabati fino alla fine del programma…”.