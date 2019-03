Oggi pomeriggio Maria De Filippi ha annunciato il secondo coach di Amici, quello della squadra blu, che si scontrerà con il già annunciato Ricky Martin che sarà a capo della squadra bianca. Il suo nome – come già anticipato – è Vittorio Grigolo ed è un tenore molto noto all’estero.

Poche ore fa, Vittorio ha così commentato il suo ruolo ad Amici:

“Sono stati giorni di attesa e tante emozioni. Felicità, impazienza ma anche risate davanti ai commenti dei ragazzi che si chiedevano chi sarebbero stati i direttori artistici in questa nuova avventura. Eccomi a bordo, pronto a partire, sicuro che sarà un viaggio incredibile.

Vorrei ringraziare di cuore la geniale Maria De Filippi, che ha creduto in me come rappresentante dell’Opera e ha creduto nell’Opera come frontiera musicale a volte dimenticata, o forse non ancora bene esplorata.

La storia dell’Opera è la nostra storia: un canto che tutti ci portiamo dentro, che racconta di noi, dei nostri successi e delle nostre paure. Delle nostre sfide e del coraggio di affrontarle.

Ci vediamo sabato prossimo al serale di Amici!”