Amici di Maria De Filippi ieri sera ha vinto la sfida degli ascolti ed ha svelato anche che fra i cantanti Jefeo e Ludovica c’è del tenero. O quanto meno c’era, considerando come si è comportato lui.

I due infatti sono stati messi in squadre diverse, Jefeo nei blu, mentre Ludovica nei bianchi, e ieri sera durante la diretta si sono scambiati un tenero abbraccio.

Il “caso” ha infatti voluto che si sfidassero e se lei si è esibita sulle note di I Wanna Dance With Somebody, lui ha risposto con L’Italiano, culminando tutto con un bell’abbraccione.

“Amici, in genere, non si occupa di amori – ha dichiarato Maria De Filippi – ma se voi siete così cretini da abbracciarvi in diretta io non posso fare finta di niente. C’è stato del tenero ma non si sa, noi non mandiamo in onda nulla. In questo momento però sono separati. Uno sta da una parte e una dall’altra. Hanno detto che si vogliono bene ma poi, fuori dal programma, si vogliono ancora più bene!”