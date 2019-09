La scorsa settimana una delle più iconiche finaliste di Amici ha annunciato il suo matrimonio. Parlo di Agata Reale, la ballerina che fu al centro del collo del piede gate.

“Sapete che sono molto riservata e non amo molto parlare della mia vita privata, ma è un momento felice e volevo condividerlo con Voi che da anni mi seguite e sostenete sempre. Il 26 Agosto 2019 mi sposo!!! Ed è tutto vero. Ogni riferimento è puramente casuale… il mio Mark Caltagirone esiste veramente. Grazie al mio amato @delucacarmelofabrizio grazie alla mia famiglia e grazie ad Amici e Verissimo, grazie Maria e Silvia perché inconsapevolmente mi avete ridato una nuova vita e se oggi riesco a realizzare un altro sogno è grazie anche a Voi.”

L’ex ballerina di Amici – dopo il matrimonio – ha ringraziato tutti in un post Instagram.

“A te amore mio… grazie perché sei un uomo meraviglioso. Ti ho amato da subito perché non mi hai mai promesso nulla ma hai sempre fatto il possibile per donarmi tutto te stesso! Sempre come nelle favole. Ti amo. Grazie a chi ha avuto il piacere di condividere con noi questo giorno magico. Grazie a tutti”.