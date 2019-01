Amici, la protesta è in corso.

Supportati da Veronica Peparini, Santa Protettrice dei Ballerini Boni, l’intera classe ha deciso di occupare la scuola rifiutandosi di studiare al grido #FammiStudiare (?) fin quando il professor Timor non cambia idea in merito all’eliminazione diretta del ballerino Marco.

E mentre gli alunni imbrattavano la classe con striscioni e magliette a tema, in sala prove i professori si scannavano al grido di “Marco fuori” / “Marco dentro” con il povero Timor Steffens coperto da una valanga di m**a social perché colpevole di aver proposto l’eliminazione di un allievo considerato poco competente.

Attendiamo sviluppi (aka = la puntata di sabato pomeriggio).

I ragazzi di #Amici18 prendono posizione contro la decisione di @Timorworld di eliminare Marco e mettono in moto una protesta pic.twitter.com/P3ipxpkXWb

Marco torna in sala relax e scopre tutto quello che i compagni hanno allestito in suo sostegno #Amici18 pic.twitter.com/VcXweMxrNQ

“Quello che stanno dicendo tutti: siamo qui ad Amici e abbiamo tutti il diritto allo studio secondo me non è giusto, io non sono d’accordo” @Timorworld #Amici18 pic.twitter.com/2GXVVkUuj0

