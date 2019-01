Caos ad Amici: la decisione del professor Timor Steffens di eliminare il ballerino Marco Alimenti ha causato non pochi malumori e come riporta Bubino Blog, all’interno dei corridoi della scuola è attualmente in atto una vera e propria protesta.

Secondo la ricostruzione, pare che i ragazzi – muniti di striscioni e pennarelli – abbiano tappezzato la scuola con cartelloni con scritto “Fammi Studiare” / “Diritto Allo Studio” / “Let Me Grow”, “Change” e “Be Myself”; non solo: avrebbero indossato anche delle magliette con sopra l’hashtag #FammiStudiare.



Sempre secondo la ricostruzione di Bubino Blog, gli allievi avrebbero anche annunciato che non si esibiranno più fino a quando non verranno accolte le loro richieste e che rifiuteranno brani e coreografie assegnati dai docenti. Abolite nella loro protesta anche le lezioni tenute dai professori che non supportano questa occupazione.

Inoltre i ragazzi chiederebbero anche che Marco possa rientrare nella scuola ed essere giudicato solo dopo aver lavorato per almeno una settimana con il prof Steffens.

Che trash, che meraviglia.

Chissà se Maria anche quest’anno li manderà a pulire la monnezza di Roma.