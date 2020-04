Negli ultimi 10 anni sono stati davvero tantissimi i cantati usciti da Amici di Maria De Filippi che poi hanno partecipato a Sanremo. Dopo Marco Carta, Valerio Scanu ed Emma Marrone, sono arrivati molti alunni mariani sul palco dell’Ariston, per provare ad alzare al cielo il famoso leone d’oro. Ieri pomeriggio durante una diretta sul profilo di Chi Magazine, una giornalista del settimanale ha chiesto a Gaia Gozzi se ha intenzione di partecipare al prossimo Festival. La vincitrice di Amici 19 è stata molto vaga, ha detto che le piacerebbe partecipare a Sanremo 2021, ma che al momento non ci sta pensando.

“Oddio, diciamo che le aspettative ci sono ma… Insomma prendo un po’ con le pinze questa cosa, non ci sto realmente pensando in questo momento. Mi sto concentrando nel fare canzoni nuove e avere materiale giusto, nel caso. Non è una possibilità che sto valutando, magari più avanti ci penserò”.

Le fan di Gaia si sono divise, da una parte quelle entusiaste all’idea di vederla all’Ariston, dall’altra chi spera non vada a Sanremo. Io non capisco perché la Gozzi dovrebbe lasciarsi sfuggire questa opportunità. Se non nel 2021 quando? Aspettando qualche anno rischia di cadere nel dimenticatoio. Dopo X Factor, Amici adesso è pronta per Sanremo.

Gaia a Sanremo 2021? L’opinione delle fan.

Gaia Gozzi, lascia perdere ogni titubanza e partecipa a Sanremo… ho bisogno di portarti all’Eurovision con le mie manine e vincere, voglio l’Europa ai tuoi piedi #GaiaGozzi pic.twitter.com/1bbhY4OFCl — Francesca🔪☁️🌨 (@Fra_FA7) April 21, 2020

io penso che gaia sia troppo per sanremo, mi spiego, okay che è il festival della musica più importante e rappresentativo d’italia, ma è anche vero che lì hanno i loro standard e da quelli non si muovono, secondo me gaia sarebbe troppo per i boomer che non la apprezzerebbero https://t.co/tSEcbqEawv — sara’s seeing haz (@wantoflyaway) April 21, 2020