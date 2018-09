Galeotti furono i provini di Amici dove si sono incontrati ed innamorati.

Sto parlando di Giacomo Paci e Ylenia Morganti, cantanti di Amici delle edizioni 2012 e 2013.

La Morganti, infatti, fu subito scelta per la trasmissione, mentre Paci dovette attendere un anno, entrando nella scuola dodici mesi dopo.

“Ci sono dei grazie che non sono mai grandi abbastanza per rendere l’idea di quello che si prova. Prima di tutto grazie alle nostre famiglie perché senza di loro una giornata come questa non sarebbe potuta avverarsi”.

Un anno fa il matrimonio, oggi la gravidanza tanto attesa.

“Da quel giorno siamo sempre insieme tu e io, come il pane e il burro. Lovin’ u already little A”



Visualizza questo post su Instagram Da quel giorno siamo sempre insieme tu e io, come il pane e il burro. Lovin’ u already little A. 🌸 #mumtobe #5monthspregnant #waiting #pregnancy Un post condiviso da yleniamorganti (@yleniamorganti) in data: Set 3, 2018 at 9:04 PDT

L’articolo Amici: figlio in arrivo per due ex allievi proviene da BitchyF.







Fonte