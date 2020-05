Amici non è solo una grandiosa vetrina per dei talenti, ma tra i banchi e i corridoi di quella scuola sono nate passioni e amori travolgenti. Valerio Pino ha battezzato i camerini, sono sbocciati decine di flirt tra alunni (molti di nascosto alle telecamere), ma anche tra professionisti e ballerini del talent (Valentin, Francesca mi sentite?), anche se probabilmente la storia che ha fatto chiacchierare più di tutte è stata quella tra la professoressa Veronica Peparini e l’allievo Andreas Muller. Ma se pensate che sia l’unica relazione tra prof e alunno sbagliate di grosso.

Il maestro Luca Pitteri ebbe una bella storia d’amore con Monica Hill, poco dopo la fine della prima edizione di Saranno Famosi, i due però anni dopo si sono lasciati, ma sono rimasti in buoni rapporti. Adesso l’ex prof di Amici sta insieme ad un’altra ex alunna del programma di Canale 5, Brigida Cacciatore, cantante della quinta edizione dello show mariano e giudice di All Together Now. Luca e Brigida si sono sposati e adesso sono anche genitori di un bel bimbo, Gioele.

“Eh sì, ho trovato finalmente l’amore. Ho conosciuto Brigida, lei è un’allieva della quinta edizione di Amici. Una cantante straordinaria, con materiale umano, tecnico e artistico davvero molto elevato. E adesso è mia moglie, oltre a essere la madre di mio figlio Gioele”. Ha rivelato il vocal coach in una recente intervista.

A questo punto possiamo dirlo: Kween Mary è meglio di Cupido!

Fonte: MeteoWeek