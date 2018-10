E mentre Maria De Filippi sta cercando di convincere Giorgia a diventare un giudice di Amici, un ex professore del talent ha criticato la trasmissione.

Boosta in un’intervista rilasciata a Vanity Fair ha dichiarato che non rifarebbe più Amici, perché non si è sentito a suo agio in quel contento. L’uomo ha anche detto che in quel talent la musica passa in secondo piano.

“Non rifarei più Amici. In quel contenitore la musica passa in secondo piano. I ragazzi non capiscono che il vero scopo è la musica, non il successo. In una scuola di musica vera, senza telecamere, tutto questo non accadrebbe e i ragazzi sarebbero concentrati sulla musica a tempo pieno senza distrazioni.

La verità è che sapevo di non poter cambiare il corso del programma televisivo. ma credo di aver fatto il possibile per dare una mano a questi ragazzi che vogliono fare musica. Comunque non lo rifarei mai, non mi sento proprio a mio agio in quel contesto.”