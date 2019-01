Dopo Silvia Boreale, Giacomo Paci e Ylenia Morganti, in questi giorni anche un’altra ex allieva di Amici di Maria De Filippi è convolata a nozze.

Francesca Dugarte, è stata una delle protagoniste dell’undicesima edizione di Amici e ieri ha sposato il ballerino americano Jonathan Jordan.

Gli amanti del trash e i fan delle trasmissioni mariane si ricorderanno della Dugarte, per la sua storia d’amore con il cantante di Amici Marco Castelluzzo.

Marco: “Vinci per noi” Francesca: “Ho già vinto, ho trovato te” E poi capisci quanto può essere bello l’amore. #Amici

Marco e Francesca sono carinissimi *__* #Amici Ma non è che Marco uscito da lì sparisce dalla faccia della terra xD Si rivedranno…

Non ce la faccio proprio ad andare a dormire..mi dispiace troppo per Marco…mi sn messa a piangere.. :'( pure Francesca mo’ come fa? #amici

— .Erica. (@EricaPileri) 14 aprile 2012