“Non succederà mai più, giuro”. Javier, ballerino in gara ad Amici, è stato graziato dai giudici che hanno votato contro l’espulsione. Il ballerino spagnolo è stato protagonista di uno sfogo registrato da microfoni e telecamere. “Questa non è una scuola, è una scuoletta. Qualcuno qui è diventato una stella? No. In Italia ci sono tanti ballerini bravi, nessuno è venuto ad Amici. Io non sto qui per andare a scuola, sto qui per dimostrare che sono un professionista. Ci sarà qualche ballerino che ha fatto Amici e a cui è andata bene, ma io voglio fare altro”, le parole del ballerino, chiamato oggi a rispondere delle proprie affermazioni.

Fonte