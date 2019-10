Mercoledì scorso durante la finale di Amici Celebrities Massimiliano Varrese ha cantato Kiss di Prince. La performance è stata forse la peggiore tra tutte quelle dell’attore e Loredana Bertè ha riso per tutta la durata dell’esibizione. La giudice ha massacrato la cover di Massimiliano:

“Rido perché mi immagino Prince esce dalla tomba in versione zombie per strangolarlo. Perché sì. Non si può. Non può cantarla così dai. Ahahahahah. Dai è stato unico. Ahahaha. Scusami, ma non ho resistito, sei stato troppo comico. Non ti basare su queste canzoni per il tuo percorso, scegline altre, ti prego. Davvero, fai altre cose”.