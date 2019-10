Filippo Bisciglia e Pamela Camassa sono una coppia da oltre un decennio, da quando lui la costrinse a ritirarsi dal reality La Talpa dopo che lei aveva rifiutato di cedere tutto il bottino conquistato pur di rivederlo.

Lui prese malissimo questo rifiuto (seppur giustificato dalle regole del gioco) e iniziò ad urlare inveendo contro la sua fidanzata, come riportato da un articolo di TvBlog del 2008:

“Pamela, potevi vedermi e te ne sei fregata. Sono qui per te e non ho dormito per due giorni. Sono pronto a fare il barista, la televisione non mi interessa. Esci e vieni via con me, altrimenti non mi vedi più”. Lei: “Mi elimino”. Lui: “La amo, me la sposo, della tv non mi frega niente, io rimango del popolo, la gente mi vuole bene per questo”.

A distanza di 11 anni il loro amore continua a gonfie vele, ma Pamela Camassa non solo si è ritirata da La Talpa perdendo la possibilità di vincere, ma Filippo Bisciglia si è tutto fuorché ritirato a vita privata, dato che da anni conduce Temptation Island.

Intervistati da Tv Sorrisi & Canzoni, Filippo e Pamela hanno svelato come si sono avvicinati ad Amici Celebrities:

“Pamela: Per caso. Eravamo in Sardegna durante Temptation Island. Facevo compagnia a Filippo. Parlando con Maria De Filippi è saltata fuori la possibilità di Amici Celebrities e l’ho presa al balzo. Non posso che dire grazie. Lei sa quanto io ami ballare, cantare.. Ho scoperto che Filippo era in gara mentre facevo le prove. È entrato nella stanza con Maria e lei mi ha detto: “Ci sarà anche lui”. Sono scoppiata a ridere, ma ero felice di condividere questa avventura.”

“Filippo: Per me è stato diverso. Io sono entrato quando il treno era in corsa, non volevo danneggiare Pami. Mi sono fatto una serie di paranoie perché questo era il suo programma. Però cantare è anche la mia passione. Non ho avuto il coraggio di dirle che avrei partecipato, volevo rifiutare. È andata proprio come ha detto Pamela, alla fine è stata la scelta giusta farlo insieme. Pamela per me è tutto: famiglia, amica, amante, compagna, fidanzata, mancava solo “collega” ed eccoci qui.”