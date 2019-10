‘Amici Celebrities’ andrà in onda di sabato ancora per una puntata, quella del prossimo 5 ottobre, e poi si sposterà al mercoledì, evitando di scontrarsi sabato 12 ottobre con la partita della Nazionale di calcio con la Grecia, prevista su Rai1. L’indiscrezione circolata su diverse testate online viene confermata all’AdnKronos da ambienti di Cologno Monzese, dove venerdì scorso, alla chiusura dei palinsesti per la settimana dal 7 al 13 ottobre, la trasmissione risultava ricollocata a mercoledì 9 ottobre. Il cambio di collocazione, deciso dopo la grande affermazione dell’Ulisse di Alberto Angela su Rai1 (ma prima della vittoria di sabato scorso), potrebbe coincidere con il passaggio di testimone alla conduzione tra Maria De Filippi e Michelle Hunziker ma la data della ‘staffetta’ tra conduttrici (prevista fin dall’inizio) non è stata ancora ufficializzata. Una cosa è certa: sabato 12 ottobre contro gli Azzurri andrà in onda su Canale 5 un film. Poi nel sabato di Canale 5 dovrebbe esordire la nuova edizione di ‘Tu si que vales’ ma non è ancora sicuro che la prima puntata possa già andare in onda il 19 ottobre.

